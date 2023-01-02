Глава Минцифры России подарит девочке из Новокузнецка питомца-робота

Максут Шадаев пообещал исполнить желание восьмилетней новокузнечанки.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» исполнит желание восьмилетней Алисы Воробьевой из Новокузнецка. Девочка пожелала робота ИМО - искусственного домашнего питомца, который способен передавать свои эмоции, настроение и состояние при помощи звуков, анимаций на дисплее и движений.

Ее просьба попала на «Елку желаний» в Москве, откуда ее и снял чиновник.

- Алиса Воробьева, 8 лет, из Кузбасса. Мечтает о роботе ИМО с искусственным интеллектом. Это робот, который показывает эмоции, которого можно программировать. Мы постараемся эту мечту исполнить и научить ее этим роботом пользоваться, - сказал министр, впрочем не уточнив, когда желание девочки будет исполнено.

Ранее «КП»-Кемерово» рассказала, что в рамках акции «Елка желаний» губернатор Кузбасса Сергей Цивилев пообещал воплотить 12-летнему Павлу Сидорову из Новокузнецка его мечту прокатиться в кабине машиниста поезда. Желание ребенка было исполнено в канун Нового года.

Напомним, Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проводится уже в пятый раз на всей территории страны. Ее цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям и взрослым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.В акции могут принять участие дети и пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, состоянием здоровья, угрожающим жизни. Также участниками акции могут стать дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума, из семей, члены которых, в том числе мобилизованные, получили инвалидность первой группы, безвестно отсутствуют или погибли в спецоперации, а также дети, зарегистрированные на территории новых регионов РФ - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.