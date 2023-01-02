36 детей родились в Кузбассе в первый день 2023 года

1 января 2023 года в Кузбассе появились на свет 17 мальчиков и 19 девочек. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

За первые сутки 2023 года в Кузбассе на свет появились 36 новых жителей региона, среди них 17 мальчиков и 19 девочек, сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

На первом месте по числу новорожденных 1 января 2023-го оказалась столица Кузбасса: в Кемерове родились 20 ребятишек, в их числе 9 мальчиков и 11 девочек. Новокузнецк с 11-ю малышами — шесть мальчиков и пять девочек - на втором месте. В Анжеро-Судженске на свет появились один мальчик и две девочки. В Прокопьевске родилась девочка, в Междуреченске — один мальчик.

По многолетней традиции, всем семьям, в которых на Новый год появились ребятишки, в рамках акции «Родился ребенок» вручат материальную помощь в размере десять тысяч рублей и серебряные медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой».

В следующей акции примут участие семьи, в которых дети появятся свет на Рождество, отмечаемое православными 7 января.

Напомним, также акция «Родился ребенок» в Кузбассе проводится в Международный женский день, в День защиты детей, в День России и в День матери.