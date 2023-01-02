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НовостиОбщество2 января 2023 12:57

«Жив и здоров!»: пропавшего в Киселевске девятилетнего мальчика нашли у соседки

В Кузбассе нашли мальчика, пропавшего без вести 1 января
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Пропавшего без вести ребенка нашли живым и здоровым.

Пропавшего без вести ребенка нашли живым и здоровым.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Киселевске завершились поиски девятилетнего мальчика, которого искали с часу ночи понедельника, 2 января. Именно в это время с заявлением о пропаже мальчика обратилась его мать. Женщина сообщила, что сын еще днем ушел в магазин и не вернулся. Инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, оперативники уголовного розыска, представитель территориального подразделения Следственного комитета и волонтеры отправились искать ребенка на улицах города. Во время поквартирного обхода полицейские обнаружили мальчика у знакомой матери, живущей по соседству от семьи.

- Женщина пояснила, что мальчик пришел к ней поздно вечером, однако она не смогла сообщить соседке о местонахождении ее сына, поскольку та праздновала встречу нового года и не отвечала на звонки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Мальчик благополучно был возвращен домой, а полицейские теперь решают вопрос о привлечении нерадивой матери к административной отвественности за неисполнение обязанностей по содержание и воспитанию детей.

Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области выражают признательность всем горожанам, кто помогал в поисках ребенка.