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НовостиПроисшествия2 января 2023 15:07

Мужчина с подарками и шампанским умер на перроне вокзала в Кузбассе

Сергей БАБАНАКОВ
Несчастный случай произошел на Беловском автокозале.

Несчастный случай произошел на Беловском автокозале.

Фото: Сергей БАБАНАКОВ

Новогоднее настроение пассажиров Беловского автовокзала омрачило ЧП. 45-летний мужчина приехал в Белово на автобусе из Новосибирска. Сделав несколько шагов по перрону, он упал без чувств.

На помощь бросились ожидавшие рейсов люди, работники автовокзала вызвали «скорую помощь». Прибежал и врач с железнодорожного вокзала, находящегося рядом.

Увы, но спасти несчастного не удалось. Тело до приезда полиции пришлось оставить на перроне, накрыв простыней. Рядом лежали подарки, шампанское и сладости: мужчина ведь ехал на праздник...

Пассажиры новосибирского рейса утверждают, что мужчина уже на подъезде к Белово выглядел плохо: расстегнул куртку и тяжело дышал, а затем стал быстро принимать какие-то таблетки. Но точную причину трагедии еще предстоит уточнить.