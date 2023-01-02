Кузбасские бойцы, находящиеся в зоне спецоперации, поздравили земляков с Новым годом

Военнослужащие выразили отдельную благодарность за детские письма.

Кузбасские добровольцы и мобилизованные, находящиеся в зоне спецоперации, записали для своих земляков видеообращение. На видеозаписи бойцы говорят, что не получилось собрать всех ребят, так как они задействованы в выполнении боевых задач, а также не называют своих имен и часть, что объяснимо, но акцентируют внимание на том, что передают привет от разведподразделения воздушно-десантных войск.

В своем обращении военнослужащие поблагодарили губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, что он заботится о семьях мобилизованных, а еще выразили отдельную благодарность всему коллективу и заведующей детского сада №118 «Белочка», который находится в кемеровском жилом районе Кедровка.

- Спасибо большое, сладкие подарки до нас дошли! Особенно ребятам зашли письма детей. Они греют их душу, мотивируют, - сказали бойцы.

Также кузбассовцы поздравили своих земляков с Новым годом.

- Желаем вам здоровья, счастья и семейного благополучия. Победа будет за нами! - так завершили свое обращение бойцы.