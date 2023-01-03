Два человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом «Ленинск-Кузнецкий -Кемерово»

За рулем автомобиля была 20-летняя девушка. Фото: Соцсети.

В понедельник, 2 января, около 16.00 на 20 километре автодороги первой категории «Кемерово-Новокузнецк» столкнулись легковой автомобиль Hyundai Solaris и пассажирский автобус, следовавший из Ленинска-Кузнецкого в столицу Кузбасса.

- Да машину закрутило, а потом хлоп, и прямо под автобус, - поделился один из пассажиров автобуса, ставший очевидцем произошедшего.

Как рассказали в ГИБДД Кузбасса, как уже установлено, оба транспортных средства направлялись в областной центр. Примерно в 20 километрах от границы Кемерова 20-летняя водитель иномарки решила опередить автобус, двигавшийся в правой полосе. Но разогнавшись, она не справилась с управлением, и врезалась в дорожное ограждение, а затем столкнулась с автобусом.

- В результате ДТП водитель иномарки, а также пассажир, 22- летний мужчина получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу города Кемерово, - сообщили в отделении пропаганды Кузбасской Госавтоинспекции. - Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

Напомним, в этот же день, 2 января, около 13.00, в Топкинском районе на 30-м километре федеральной трассы Р-255, женщина за рулем автомобиля Lada Granta не справилась с управлением и врезалась в фуру. Погибли пять человек, находившиеся в легковушке, в том числе девятилетний ребенок.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает водителям о необходимости в сложных погодных условиях выбирать безопасные скорость, дистанцию и боковой интервал, отказаться от резких и опасных маневров.