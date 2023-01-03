Кузбассовцы чаще всего смотрят в онлайн-кинотеатре мелодрамы

Кадр из фильма «Почка» , который чаще всего смотрели кузбассовцы в 2022 году.

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от МТС изучили предпочтения российских телезрителей в 2022 году. Если в целом россияне чаще всего смотрели легкие комедии, то пользователеи из Кемеровской области выбирали в качестве досуга у телевизора мелодрамы и драмеди.

В сравнении с прошлым годом 2022-й может быть отмечен большим интересом зрителей к отечественным фильмам и сериалам. Причину исследователи видят в развитии российского кинопроизводства. Еще один общий тренд: в уходящем году в России возрос спрос на жизнеутверждающие драмы и комедии.

Из оригинальных проектов онлайн-кинотеатра KION жители Кузбасса чаще всего смотрели драмеди о жажде жизни «Почка» с Любовью Аксеновой в главной роли. Второе место кинопросмотра в этой категории занимает романтическая комедия Яны Гладких AMORE MORE с Юрием Чурсиным и Александрой Урсуляк. Третье место кузбассовцы отдали детективной драме Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой.

В списке самых любимых полнометражных фильмов 2022 года у телезрителей Кемеровской области драма о выживании в тайге «Одна», комедия с Данилой Козловским и Павлом Табаковым «Молодой человек», арт-хоррор о встрече с подсознанием «Род мужской», комедия с Агатой Муцениеце и Александром Робаком «Честный развод», комедия о перевоспитании с Алисой Фрейндлих «Родители строго режима».

Среди зарубежных сериалов в 2022 году кузбассовцы чаще всего смотрели независимый приквел «Игры престолов» – «Дом дракона», турецкую мелодраму «Султан моего сердца», медицинскую драму «Хороший доктор», скандинавский детектив «Мост» и восточную мелодраму «Номер 309».