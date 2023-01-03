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НовостиПроисшествия3 января 2023 6:27

На пожаре в Кузбассе погибли отец и сын

Мать уцелела только потому, что ее не было дома
Сергей БАБАНАКОВ
Тела погибших обнаружили после тушения огня.

Тела погибших обнаружили после тушения огня.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трагический случай произошел в дачном поселке в Беловском районе, неподалеку от г.орода Белово. Пенсионер приехал на дачу вместе со взрослым сыном. Домик был отапливаемый, родственники часто там жили и в холодное время года, приглядывали за сохранностью имущества.

Однако в этот раз что-то пошло не так: домик вдруг загорелся. Прибывшие пожарные смогли только остановить распространение огня на соседние участки: само здание сгорело практически полностью.

При разборе обломков было найдено два обгоревших тела. Жертв пожара могла быть и больше, но супруга пенсионера в это время находилась в городе.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза по опознанию останков. А следователям предстоит понять, что стало причиной трагического пожара.