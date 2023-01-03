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НовостиОбщество3 января 2023 12:06

Более трех тысяч кемеровчан арендовали с начала года зимний спортинвентарь

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Пункт проката на площади Советов работает до позднего вечера.

Пункт проката на площади Советов работает до позднего вечера.

Уже три с лишним тысячи человек в Кемерове с начала 2023 года обратились в пункты проката зимнего спортинвентаря и арендовали коньки и лыжи для спортивного отдыха.. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В этом сезоне в Кемерове работают 28 катков и ледовых полей, 26 лыжных объектов, ещё на 10 площадках можно сыграть в футбол на снегу, принять участие в зимней эстафете или других спортивных развлечениях. Например, лед доступен круглосуточно на площади Советов, где находятся каток и хоккейная коробка, а пункт проката, который там находится, работает до позднего вечера. Будет доступен в течение всех новогодних каникул и каток в спорткомплексе Сосновый.

Ждут любителей зимних прогулок и лыжные трассы протяженностью 500 метров, 1, 2, 3 и 5 километров в Рудничном бору. На них можно кататься до позднего вечера: лыжни ежедневно освещаются до 22.00. Правда, допоздна можно кататься лишь со своим инвентарем, а если брать в аренду, то в двух пунктах проката находятся около 350 комплектов лыжного инвентаря, размерный ряд от 30 до 47.

Напомним, что во время акций «Все на каток!» и «Все на лыжи!» действуют 50% скидки в пунктах проката; для льготных категорий кемеровчан предусмотрены специальные условия. Список зимних спортивных площадок и график работы пунктов проката опубликован на сайте администрации города