В Кузбассе 2023 год объявлен Годом детей

Дети - будущее каждой семьи, города, региона и страны в целом. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

По распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева 2023 год в регионе объявлен Годом детей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Как пояснил губернатор, объявить 2023-й год - годом ребенка было решено, потому что именно дети - будущее каждой семьи, города, региона и страны в целом. Поэтому в рамках Года детей юным кузбассовцам и ребятам из подшефной Кузбассу Горловки, будут уделять особое внимание во всех сферах жизни, для чего разработана специальная комплексная программа.

Так в сфере образования продолжат модернизировать детсады и школы, а также строить новые, чтобы дети учились в комфортных условиях на современном оборудовании.

В сфере здравоохранения сделают упор на педиатрию - запланирована масштабная модернизация детских отделений. В частности, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения планируется капитально отремонтировать три детских поликлиники в Новокузнецке, оснастив их реабилитационным оборудованием.

В сфере культуры ребятам предоставят возможность чаще посещать театры и музеи.

В спортивной сфере в 2023 году в Кузбассе планируют провести более 800 мероприятий, участниками которых станут дети. В том числе II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии», которые стартуют уже 24 февраля 2023 года, и Всероссийские соревнования по самбо.