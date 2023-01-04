В Кузбассе 1 января пропал без вести мужчина

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Кузбассе пропал 44-летний Юрий Геннадьевич Юров. Ориентировку с приметами мужчины разместил в соцсетях волонтерский отряд «Лиза Алерт Кузбасс».

Местонахождение кузбассовца неизвестно с 1 января. Предположительно, пропавший может находиться в Осинниках или Новокузнецке.

Приметы Юрия Юрова: рост 165 см, нормального телосложения, волосы отсутствуют, глаза голубые. Когда мужчину видели в последний раз, на нем была синяя куртка, темно-синий спортивный костюм, черные ботинки и черная кепка.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.