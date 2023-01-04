За первые дни новогодних праздников в Кузбассе поймали более 140 нетрезвых водителей

Фото: ГИБДД Кузбасса

За первые дни новогодних праздников сотрудники ГИБДД пресекли 2312 нарушений правил водителями и 268 - пешеходами. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Среди нарушителей оказалось немало пьяных водителей. За несколько дней было привлечено к ответственности 144 автомобилиста, которые сели за руль нетрезвыми или отказались от прохождения освидетельствования. Еще 65 водителей отправились в поездку за руль, не имея прав.

Сотрудники Госавтоинспекции призвали участников дорожного движения к законопослушному поведению на дорогах, а также попросили кузбассовцев не оставаться безучастными к проблемам безопасности. О пьяных водителях нужно сообщать в Госавтоинспекцию по телефонам дежурной части УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области по телефонам: 8(3842) 718-518, 8(3842)718-519 или по телефону 02 (102 – с мобильного).

Напомним, что в период новогодних каникул сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса работают в усиленном режиме.