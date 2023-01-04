На трассе Кемерово - Новосибирск автомобиль сбил четырех человек

Фото: видео АСТ-54

На трассе Ленинск-Кузнецкий - Новосибирск водитель автомобиля не справился с управлением и сбил четырех человек, которые случайно оказались на обочине. Об этом рассказали очевидцы происшествия.

Авария произошла 2 января, но видео с места ЧП появилось в соцсетях только сегодня. По словам очевидцев, на трассе с дороги слетели два автомобиля, и многие автомобилисты, проезжавшие мимо, остановились, чтобы помочь пострадавшим. Именно в этот момент хэтчбек Honda Fit занесло, и он вылетел на обочину, по которой шли люди. Машина сбила четверых человек. Двое из них попали в больницу, еще двое отделались ушибами и небольшими травмами – им госпитализация не потребовалась.