В Кузбассе из-за травмы ребенка во время катания на тюбинге возбудили уголовное дело

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В Кузбассе возбудили уголовное дело по факту травмирования 10-летнего ребенка, который катаясь на тюбинге, попал под лавину. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел 2 января на территории промышленного предприятия в Анжеро-Судженске. Мальчик поднимался по склону отвала, в это время сошла снежная масса, придавив его. Ребенка госпитализировали с серьезной черепно-мозговой травмой.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенном вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 118 УК РФ).

Сейчас следователи проводят обыск в организации, изучают необходимую документацию и записи с камер наблюдения. Судебно-медицинская экспертиза установит тяжесть вреда здоровью, причиненного ребенку.