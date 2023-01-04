В Кузбассе потеплеет до нуля градусов

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра сообщили о потеплении до нуля градусов в четверг, 5 января.

Завтра ночью столбики термометров будут показывать -8... -13 градусов, местами -14... -19, а днем 0...-5, местами -6...-11. Ветер будет юго-западный ночью 7-12 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, местами порывы 11-16 метров в секунду. Ожидается небольшой и умеренный снег, а также мокрый снег, местами метели, на дорогах - снежные заносы, гололедица.

В Кемерове 5 января ночью ожидается температура -8... -10, днем -3...-5 градусов.