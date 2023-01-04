В Кемерове перекроют улицы Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина

Фото: администрация г. Кемерово

Улицы Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина в Кемерове на долгое время закроют для автомобилей и пешеходов. Об этом сообщили городские власти.

Это связано с началом строительства инженерных сетей на месте частного сектора и реконструкцией дорог.

С 24 января будут перекрыты улицы Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина от Искитимки до улицы Терешковой. При этом все перекрестки останутся открытыми. Продолжат работать и социальные объекты и магазины на этом участке - к ним будет организован доступ.

Также станет невозможно автомобильное движение в инженерном коридоре, где будет строиться продолжение улицы Соборной до ФПК. Но привычный для всех проезд через Геологоразведку сохраняется.

Чтобы увеличить пропускную способность улиц в этом районе, городские власти сделают двусторонним движение на всем протяжении улицы Каменская, откроют сквозной проезд с выходом по улице Шорникова, а также разрешат с улицы Шорникова поворот налево на проспект Ленина (для этого будут установлены светофоры).

В связи с перекрытием двух улиц по-новому поедет и общественный транспорт. О новых съемах движения читайте в нашем материале.