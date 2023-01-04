В Кемерове автомобиль повредил трубопровод воздушной тепломагистрали

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рудничном районе неизвестный автомобиль повредил трубопровод воздушной тепломагистрали. Об этом сообщили в СГК Кузбасса.

Авария произошла сегодня вечером в районе дома № 26 по улице Институтской. Сейчас на месте ЧП ведутся аварийно-восстановительные работы. Специалисты приступили к отключению обратного трубопровода — подача тепла и горячего водоснабжения будет осуществляться по прямому трубопроводу без циркуляции. Из-за этого могут немного остыть батареи у жителей 151 многоквартирного жилого дома и в 52 частных домовладениях.

Предположительно, для устранения дефекта потребуется около четырех часов. С учетом теплой погоды - в городе сейчас -5 градусов - специалисты не прогнозируют серьезного остывания квартир.