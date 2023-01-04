Кемеровчане с детьми заполонили площадь Советов

Фото с площади Советов Фото: Екатерина САРДАКОВА

В среду, 4 января, в Кемерове собралось огромное количество людей на площади Советов, из-за чего образовались очереди на горках. Об этом «Комсомолке» рассказала одна из кемеровчанок.

В Кузбассе на новогодних каникулах установилась теплая погода, поэтому многие горожане отправились с семьями гулять на улицу. Местом притяжения для жителей традиционно стала площадь Советов, где можно полюбоваться ледяными скульптурами, прокатиться с горки, взять на прокат коньки и посетить Рождественскую ярмарку. Многие горожане, пришедшие в среду на центральную площадь, отметили, что никогда раньше не видели там такого огромного количества людей.

- Так многолюдно никогда не было! Народу очень много, приходится стоять в очереди, чтобы скатиться с горки, - сообщила горожанка Ирина.

Напомним, что в этом году на площади Советов появилась новая локация для детей дошкольного возраста - «Игросфера».