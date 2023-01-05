Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 января 2023 6:08

В кузбасском городе грабитель украл из автомобиля новогодние подарки для детей

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Прокопьевске сотрудники полиции задержали грабителя, который похитил из автомобиля новогодние подарки. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

От действий злоумышленника пострадал 40-летний местный житель. Мужчина купил для своих детей сладкие подарки на новогодние праздники и оставил их в машине. Находясь дома, он услышал звук бьющегося стекла, а когда выглянул в окно, то увидел убегающего грабителя.

Мужчина обратился в полицию, и преступника задержали по горячим следам. Им оказался 31-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Злоумышленник вернул украденные подарки.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.