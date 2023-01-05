Кемеровчане исполнили мечты более 400 детей в рамках акции «Рождество для всех и каждого»

Фото: администрация г. Кемерово

В рамках областной акции «Рождество для всех и каждого» жители Кемерова исполнили мечты 427 детей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По традиции в преддверии Нового года в торговых центрах были установлены елки с поделками, которые сделали воспитанники детских домов, а также ребята из приемных и многодетных семей. В каждом сувенире находилась просьба, исполнить которую мог любой желающий кемеровчанин. Дети просили купить им мягкие игрушки, машинки на радиоуправлении, настольные игры, спортинвентарь, наборы для творчества, канцелярские принадлежности, а также мечтали отправиться на экскурсию по достопримечательным местам региона.

В этом году подарки для ребят были раскуплены рекордно быстро - в течение двух недель с момента старта акции.

Кемеровчане, исполнившие детские пожелания, стали почетными гостями праздников, которые состоялись в детских домах, а также в библиотеке для детей и молодежи.