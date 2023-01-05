В Кузбассе с начала горнолыжного сезона спасатели более 260 раз оказывали помощь туристам

Фото: архив "КП" Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В Кузбассе с начала горнолыжного сезона спасатели 265 раз оказывали помощь отдыхающим. Об этом сообщили в МЧС Кузбасса.

Лыжники и сноубордисты получили на трассах травмы различного рода. Специалисты-спасатели ежедневно несут дежурство на горнолыжных спусках: они оказывают первую помощь и передают пострадавших медикам. Для этого на вооружении у спасателей - снегоходы, альпинистское снаряжение, снегоступы, сани для эвакуации.

Спасатели отмечают, что основными причинами травматизма являются несоблюдение правил безопасного поведения, катание в нетрезвом виде и переоценка своих возможностей. В МЧС призвали туристов соблюдать правила поведения на горнолыжных склонах. В случае возникновения экстремальной ситуации, нужно звонить по телефону «112».