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НовостиОбщество5 января 2023 8:52

В Кузбассе с начала горнолыжного сезона спасатели более 260 раз оказывали помощь туристам

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В Кузбассе с начала горнолыжного сезона спасатели 265 раз оказывали помощь отдыхающим. Об этом сообщили в МЧС Кузбасса.

Лыжники и сноубордисты получили на трассах травмы различного рода. Специалисты-спасатели ежедневно несут дежурство на горнолыжных спусках: они оказывают первую помощь и передают пострадавших медикам. Для этого на вооружении у спасателей - снегоходы, альпинистское снаряжение, снегоступы, сани для эвакуации.

Спасатели отмечают, что основными причинами травматизма являются несоблюдение правил безопасного поведения, катание в нетрезвом виде и переоценка своих возможностей. В МЧС призвали туристов соблюдать правила поведения на горнолыжных склонах. В случае возникновения экстремальной ситуации, нужно звонить по телефону «112».