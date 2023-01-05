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НовостиПроисшествия5 января 2023 9:34

В Кузбассе в одном месте случилось два ДТП подряд

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: ГИБДД Кузбасса

Фото: ГИБДД Кузбасса

На трассе в Ленинске-Кузнецком округе следом друг за другом случилось два ДТП. Обстоятельства произошедшего рассказали в Госавтоинспекции Кузбасса.

Сигнал об авариях поступил в полицию около 14:00. По предварительным данным, девушка за рулем Mitsubishi Eclipse выехала на встречную полосу, чтобы обогнать машину, и столкнулась с автомобилями ВАЗ 2110 и Toyota Corolla.

Спустя некоторое время водитель автомобиля Toyota Echo, ехавший попутно Mitsubishi, не справился с управлением и слетел с дороги.

Никто из участников ДТП за помощью врачей не обращался.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Госавтоинспекция Кузбасса предупредила жителей области об осложнении погодных условий и дополнительных опасностях на дорогах, связанных с этим.