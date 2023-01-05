В Кузбассе простились с героем СВО Андреем Максименко. Похороны состоялись 5 января в поселке Трещевском Топкинского района.

Похороны Максименко состоялись 5 января в поселке Трещевском Топкинского района.

Жизнь и профессиональный путь Андрея Максименко были посвящены служению Отечеству. Следуя семейному призванию, в 1994 году он поступил в Ачинское военное авиационно-техническое училище, после окончания которого проходил службу на должности авиационного техника. Затем более 13 лет своей жизни он посвятил мобилизационной и учетно-призывной работе.

В октябре 2014 года наш земляк был назначен на должность старшего офицера-оператора в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Неоценим его вклад в проведение инвентаризации имущественного фонда Минобороны России в Москве, выполнение специальных задач, поставленных центру управления повседневной деятельностью войск (сил) на территории Сирийской Арабской Республики, восстановление мирной жизни в Донецкой и Луганской народных республиках.

Андрей Максименко, не задумываясь, жертвовал своим личным временем в интересах службы, щедро делился с сослуживцами опытом, с готовностью приходил на помощь в трудную для товарищей минуту.

В 2022 году наш земляк прошел курс восстановления после операции на сердце и вернулся в строй. Впереди у него были большие планы, новые командировки в Луганск. Но... жизнь подполковника оборвалась внезапно 1 января 2023 года.

Руководство Национального центра управления обороной Российской Федерации и сослуживцы выразили соболезнования родным и близким. Редакция «Комсомольской правды» присоединяется к соболезнованиям и выражает искренне сочувствие всем, кто знал подполковника Максименко.