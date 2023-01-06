600 спортивных мероприятий: в Кузбассе активно проходят новогодние каникулы

Фото: АПК.

В Кузбассе на восемь дней с начала года запланировано 600 спортивных мероприятий, а также открыто 620 спортплощадок. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.

Так, в первый день года прошел «Забег обещаний» на символические 2023 метра, в котором впервые поучаствовали прокопчане, включая их мэра. Сегодня, 6 января, в Салаире на стадионе «Горняк» и в Гурьевске на стадионе «Спринт» ожидаются «Зимние эстафеты».

Завтра, в Рождество, в Прокопьевском МО состоятся лыжные гонки. В этот же день пройдут «Зимние забавы» в спорткомплексе «Металлург». До 8 числа открыт прокат коньков, лыж и отдых на зимних аттракционах в прокопьевском центре «Солнечный» и катания на коньках в комплексе «Снежинка». А с 8 по 10 января в ЛДК «Кузбасс» состоится первенство СФО по конькобежному спорту. Стоит отметить, что в Ледовом дворце каждый день для всех доступно два сеанса катания на коньках. Также до 8 января можно успеть посетить музей «Красная Горка».

Не обошлось и без спектаклей, выставок и мастер-классов, которые проходят в ДК. В Рождество пройдет традиционный концерт «Рождественские встречи» в ДК им. Маяковского. В культурно-выставочном центре «Вернисаж» сегодня и 8 января - мастер-классы по созданию новогодних сувениров и живописи. Детские и взрослые театральные постановки ждут зрителей в Театре для детей и молодежи.

В областной столице сейчас открыто 28 катков, 26 лыжных трасс, 10 полей для зимнего футбола. Напомним, что прокат уличного спортинвентаря для семей мобилизованных бесплатный и со скидками - в спортивных комплексах. Также скидка в 50% доступна на прокат коньков и лыж во время акций «Все на каток!» и «Все на лыжи!».