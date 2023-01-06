В Новокузнецке появятся 19 новых троллейбусов

О пополнении транспорта рассказал мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем телеграм-канале.

Троллейбусному депо города сегодня, 6 января, 45 лет: маршрут № 1 появился в 1978 году. Сейчас в Новокузнецке по семи маршрутам каждый день выходят 34 троллейбуса, контактная сеть - больше 72 км, а в линейном парке - 43 машины.

На смену старого транспорта совсем скоро выйдет 19 новых троллейбусов - конкретная дата пока не называется. А в течение году построят сеть из Центрального района в Новоильинский. Обновление транспорта проходит по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».