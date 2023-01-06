В Рождество для кемеровчан запустят дополнительные автобусы

Для кемеровчан 7 января запустят специальные рейсы. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Завтра, 7 января, запустят дополнительные автобусы для жителей Кемерова.

Так, в 3.00 от Знаменского кафедрального собора будут организованы следующие маршруты:

Автобусы: ост. «Собор», ул. Соборная, пр. Октябрьский, пр. Ленинградский, ул. Марковцева.

Ост. «Собор», ул. Соборная, пр. Ленина, ул. Тухачевского, пр. Молодежный.

Трамваи: № 1: ул. Соборная, пр. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Ноградская, КЭМЗ.

№ 1: ул. Соборная, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Терешковой, ост. ЗХВ.

№ 5: ул. Соборная, пр. Ленина, пр. Кузнецкий, ул. Автозаводская, ул. Космическая, ул. Радищева, 4-я Цветочная.

Уточнить расписание общественного транспорта можно по телефону 57-46-57 или на сайте УЕЗТУ.РФ.

Напомним, что с 24 января в Кемерове запустят бесплатный автобус.