В Кузбассе автобус застрял в сугробе

Фото: ГУ МВД Кузбасса.

Из-за обильного снегопада в Кузбассе участились случаи ДТП, об этом сообщили в ГУ МВД области.

В Белове служебный автобус, развозивший людей до работы, застрял в сугробе. Водитель отвез сотрудников предприятия до места, а на обратном пути, не справившись с управлением на повороте, въехал в снежную кучу и перегородил проезжую часть. Усилия выбраться не дали результата - автобус застрял еще больше.

Водители пришли на помощь сотрудники ГИБДД, которые патрулировали местность. Они отбуксировали автобус с помощью троса обратно на дорогу. Это не первый случай за последние дни, когда из-за погодных условий водители не справляются с управлением. Так, вчера в Ленинске-Кузнецком в кювет съехал ВАЗ-2114, которого таким же образом вытащили полицейские.

В ближайшие дни в регионе ожидаются снегопады, ухудшение видимости, на дорогах возможен снежный накат, гололедица. Госавтоинспекция Кузбасса предупредила жителей области об осложнении погодных условий и дополнительных опасностях на дорогах, связанных с этим.