Во время Рождества в Кемерове ограничат места парковки

Фото: администрация города Кемерово.

Завтра, 7 января, во время празднования Рождества в Кемерове ограничат места парковки для транспорта. Об этом сообщает администрация города.

Запрет на остановку и стоянку будет действовать с сегодняшнего дня с 20.00 до 3.00 завтра, 7 января. Ограничения касаются следующих адресов:

- по ул. Гончарова от дома № 43 до ул. Чамальской (Никольский собор);

- по ул. Гагарина от ул. Соборной до ул. Кавалерийской (Знаменский кафедральный собор);

- по ул. Соборной от ул. Гагарина до ул. Луговой (Знаменский кафедральный собор);

- по ул. Луговой перед Знаменским кафедральным собором;

- по ул. Святой Источник от дома № 9 до ул. Декабрьской (пос. Боровой - Храм Святой Блаженной Ксении Петербуржской);

- вдоль парковки по пр. Химиков, 32 (Храм Святой Троицы);

- на проезде от ул. Юрия Двужильного до дома № 32В (Храм иконы Божией Матери Утоли моя печали);

- по ул. Центральной от ул. Почтовой до дома № 51 (Храм преподобного Сергея Радонежского);

- по ул. Школьной от ул. Центральной, 59 до ул. Школьной, 34 (Храм преподобного Сергея Радонежского).

Напомним, что для кемеровчан организуют специальные рейсы для того, чтобы развезти жителей по домам.