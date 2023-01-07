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НовостиОбщество7 января 2023 3:35

Губернатор Кузбасса поздравил жителей с Рождеством

Анастасия СЕМЫКИНА
Фото: АПК.

Фото: АПК.

Сергей Цивилев опубликовал поздравление с Рождеством для кузбассовцев.

Губернатор пожелал в этот день, объединяющий людей со всего мира, тепла и света в наших сердцах, добра и веры в чудо, которое сейчас всем нам необходимо.

- Самое важное, что есть в мире, и самое хрупкое в нем - любовь. В этот день это ощущается особенно, - сказал Сергей Цивилев.

Глава области также пожелал кузбассовцам оберегать свои семьи, друзей, близких и продолжать верить в добро, преодолевать все жизненные сложности.