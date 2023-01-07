Для детей мобилизованных кузбассовцев организовали бесплатные праздничные программы

Фото: АПК.

Для детей, а также жен и родителей мобилизованных организовали мероприятия в честь Нового года. Об этом сообщает администрация правительства Кузбасса.

Так, в Мариинске прошло театрализованное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Дети водили хороводы, танцевали и выигрывали призы в конкурсах. Подобная программа с конкурсами, концертом и спектаклем состоится и в Березовском Центре культурного развития через два дня, 9 января.

В Гурьевском МО прошла выставка на тему убранства русской избы. А междуреченские ребята смогли попробовать себя в изготовлении обереговых кукол на мастер-классе. Такие куклы под названием «Светлый Ангел» защищают семьи от напастей и болезней.

Отмечается, что все мероприятия бесплатны для посещения.