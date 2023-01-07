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НовостиОбщество7 января 2023 6:07

Полицейский Дед Мороз навестил кузбасских детей

Анастасия СЕМЫКИНА
Фото: ГУ МВД по Кузбассу.

Фото: ГУ МВД по Кузбассу.

В ГУ МВД по Кузбассу рассказали о новогоднем рейде.

В Новокузнецком районе в многодетные семьи заглянул Дед Мороз, но необычный, а полицейский. Во время одноименной акции сотрудники ГУ МВД превращаются в сказочных персонажей и дарят эту сказку детям. Ребятам не только рассказали о подходящих для зимних забав местах и правилах безопасности, но и подарили им подарки, включая световозвращающие наклейки, спели вместе праздничные песни и покружили в хороводах.

Дед Мороз и Снегурочка не только наведались к многодетным семьям, но и подарили новогоднее настроение всем встречающимся на улицах гуляющим детям.