Кузбассовцев предупреждают о возможных пожарах из-за понижения температуры

Фото: архив "КП". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кузбассе с 9 января похолодает до -20 градусов. Падение температуры ожидается уже в понедельник вечером и к 10 января мороз достигнет -20… -24 градусов. В связи с этим МЧС области предупреждает о возможных пожарах.

Пожары в мороз в основном связаны с усиленным использованием печей и прочих обогревательных приборов. В таких случаях нужно внимательно следить за тем, чтобы в печах не было прогаров и повреждений. Обогреватели нельзя ставить рядом с горючими предметами и веществами, не оставлять без присмотра и не позволять следить за печкой или другими устройствами детям, а самодельные приборы лучше вообще не использовать. Если от розетки послышался треск, ее нужно тут же отключить и вызвать электромонтера. Также если электросеть отключилась сама, автоматически, ее не стоит трогать и включать обратно: сначала нужно устранить причину, вызвавшую отключение.