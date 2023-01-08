В Кемерове спасли 8 человек во время пожара в общежитии

Фото: Инцидент Кузбасс

Среди них было трое детей.

По информации регионального МЧС, сигнал о возгорании в девятиэтажном муниципальном доме на улице Ворошилова поступил в 22:56. Уже в 23:10 пламя было ликвидировано усилиями 39 человек на 11 единицах техники.

Около девяноста жильцов успели выйти на улицу самостоятельно еще до прибытия пожарных подразделений.

Горела квартира на втором этаже, где в тот момент никого не было. Пострадали в результате мебель и вещи, примерно на площади 5 квадратных метров. Из людей медицинская помощь никому не потребовалась.

По предварительным данным, причиной пожара стало воспламенение электропроводки.