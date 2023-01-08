Коронавирус в Кузбассе на 8 января: плюс 27 заболевших

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В регионе вновь отмечается небольшое увеличение числа заболевших.

По состоянию на утро, 8 января, всего в Кузбассе выявлено 213229 случаев заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа составила 27 выявленных зараженных. Это на один случай больше, чем день назад.

Об этом сообщает региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Выписано за последние сутки 43 человека, а всего с начала пандемии с последствиями коронавирусной инфекции справились 210019 пациентов.

Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции продолжает получать 355 жителей региона.