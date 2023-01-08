Воспитанник кузбасского хоккея сыграет в Матче звезд НХЛ

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Мероприятие в формате турнира «3 на 3» для сборных дивизионов пройдет во Флориде 4 февраля.

В числе игроков, получивших приглашение на звездное дерби, вновь оказался российский нападающий Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»). Для олимпийского чемпиона, воспитанника новокузнецкой хоккейной школы, выступающего в Центральном дивизионе Национальной хоккейной лиги, это будет уже второй такой матч.

А сегодня он реализовал большинство в очередной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало». Капризов забросил шайбу во втором матче подряд. В четверг Кирилл сделал дубль в матче с «Тампой». Сейчас на счету россиянина 48 (23 голов +25 голевых передач) очков в 38 играх сезона.