В кузбасском городе произошла коммунальная авария

Фото: Инцидент Кузбасс

Неприятный подарок в Рождество получили жители дома по улице Мира в Калтанском городском округе.

В социальных сетях очевидцы постили фото и видео с бьющими из-под земли фонтанами.

Прорыв водопровода, как уточнил в своем телеграм-канале глава округа Игорь Голдинов, оперативно устранили. На время ремонтных работ жители дома были обеспечены водой, при этом подача холодного водоснабжения в городе не прекращалась. Была привлечена специализированная техника, в том числе для прочистки дороги после аварии.

Напомним, что это не единственный подобный случай в Калтане. Так, осенью прошлого года сразу три двора, по выражению местных жителей, плавали в кипятке после аварии на теплосети.