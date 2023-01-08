Рождественских новорожденных в Новокузнецке оказалось вдвое больше, чем на Новый год

Фото: пресс-служба АПК

7 января в южной столице Кузбасса на свет появилось 24 новорожденных - 11 мальчиков и 13 девочек.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Сергей Кузнецов.

- Присоединяюсь к поздравлениям, которые уже получили наши мамочки. Желаю малышам и родителям крепкого здоровья, гармонии и всего самого доброго!, - отметил он.

Напомним, что за первые новогодние сутки наступившего 2023 года в Новокузнецке родилось только 11 новых кузбассовцев, из них 5 девочек и 6 мальчиков.