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НовостиОбщество8 января 2023 6:04

Рождественских новорожденных в Новокузнецке оказалось вдвое больше, чем на Новый год

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба АПК

Фото: пресс-служба АПК

7 января в южной столице Кузбасса на свет появилось 24 новорожденных - 11 мальчиков и 13 девочек.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Сергей Кузнецов.

- Присоединяюсь к поздравлениям, которые уже получили наши мамочки. Желаю малышам и родителям крепкого здоровья, гармонии и всего самого доброго!, - отметил он.

Напомним, что за первые новогодние сутки наступившего 2023 года в Новокузнецке родилось только 11 новых кузбассовцев, из них 5 девочек и 6 мальчиков.