Пенсионерка из Кузбасса потеряла 1,8 млн рублей, надеясь разбогатеть на криптовалюте

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Доходов 70-летняя новокузнечанка ждала около месяца.

Как выяснилось в ходе расследования ситуации, пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся брокером инвестиционной интернет-платформы и предложил женщине зарабатывать на вложениях в криптовалюту. Под диктовку «индивидуального консультанта» новокузнечанка установила специальное приложение, где якобы смогла отслеживать свою прибыль. В итоге пенсионерка перевела на указанные счета более 1,4 миллиона рублей собственных сбережений, а также 350 тысяч рублей, оформленных в кредит. Но ни свои деньги, ни доход вывести на свою банковскую карту она не смогла.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная мера наказания по ней составляет 10 лет лишения свободы.