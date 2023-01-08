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НовостиОбщество8 января 2023 7:25

Кузбасс и Тюменскую область соединил воздушный мост

Источник:kp.ru
Фото: Аэропорт Новокузнецк

Фото: Аэропорт Новокузнецк

Сегодня, 8 января, началось выполнение пассажирских авиарейсов по маршруту Тюмень-Новокузнецк-Тюмень.

Полеты будут выполняться по воскресеньям на воздушном судне ATR72 вместимостью 70 пассажиромест авиакомпанией Utair.

Вылет из Тюмени - в 6.25 местного времени, из Новокузнецка - в 12.20. Время в пути - три часа пять минут

Стоимость билетов - от 3955 рублей в одну сторону.

Сейчас в планах воздушной гавани южной столицы Кузбасса - развитие сети и в сторону Дальнего Востока – об этом сообщил, комментируя событие, генеральный директор аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.