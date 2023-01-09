В Кузбассе снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе заболеваемость гриппом и ОРВИ идет на спад. Об этом свидетельствуют данные регионального Роспотребнадзора.

В период с 26 декабря по 1 января в больницы Кузбасса обратилось 16,7 тысяч человек - это на 55,3% меньше, чем неделей ранее. На данный момент заболеваемость ОРВИ совокупного населения всего на 9,1% выше эпидемического порога.

Заболеваемость коронавирусом на 26,3 % ниже показателей предыдущей недели (10,52 на 100 тысяч населения).

Специалисты провели исследование клинического материала от 388 больных ОРВИ. Причина болезни была установлена в 191 случае, из них 70,7% приходится на вирус гриппа А и В. В остальных случаях заболевания обусловлены не гриппозными вирусами.