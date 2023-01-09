Кемеровские власти прокомментировали сообщение о «расходящемся по швам» троллейбусе

Фото: архив "КП" Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Житель Кемерова пожаловался в соцсетях на неисправность в троллейбусе, который курсирует по маршруту № 12. В администрации прокомментировали сообщение.

Горожанин разместил в интернете видео, на котором заметно, что при движении троллейбуса в салоне появляется зазор между полом и кромкой люка. «Троллейбус № 12 расходится по швам», - подписал ролик местный житель.

В пресс-службе администрации Кемерова в ответ сообщили, что после публикации видео дежурный начальник маршрутов троллейбусного депо провел обследование троллейбусов маршрута №12, однако машины с описанной выше неисправностью не обнаружил. Автора ролика попросили указать бортовой номер троллейбуса, в котором велась съемка. Связаться можно по телефону: (3842) 68-20-10.

В администрации подчеркнули, что троллейбусы в городе требуют обновления, но тем не менее, все машины АО «КЭТК» выходят на линию в технически исправном состоянии.