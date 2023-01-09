Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова

В Кемерове городские службы переведены в усиленный режим работы из-за непогоды. Об этом сообщил мэр Дмитрий Анисимов.

Сейчас в городе устраняют последствия штормового ветра в разных районах. Так, в Рудничном районе ветер свалил огромную новогоднюю елку, а на Южном - оборвал гирлянду.

При этом погода продолжает ухудшаться. Сегодня вечером ожидается резкое похолодание до -26 градусов.

Глава города призвал кемеровчан быть осторожными на улицах, не отпускать детей одних.

- Постарайтесь следовать простым правилам безопасности: уберите вещи с балконов и закройте окна, автомобиль лучше поставить в гараж или убрать подальше от деревьев. Находясь на улице, обходите стороной рекламные щиты, любые шаткие конструкции. Не гуляйте по эстакадам и мостам, а также возле линий электропередачи, - написал Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

Он также напомнил, что в Кемеровскую службу спасения можно позвонить по телефону 77-05-05, а экстренный вызов оперативных служб - 112.