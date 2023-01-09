Жители мегаполисов России предпочитают агротуры с фермерскими обедами и чаепитием с баранками

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Жители мегаполисов хотят интересно провести новогодние и рождественские праздники. И, устав от сумасшедшего темпа городской жизни, стремятся погрузиться в самобытную сельскую культуру, насладиться природой, посетить фермерские хозяйства и попробовать сытный деревенский обед, приготовленный из натуральных фермерских продуктов. В преддверии праздников аналитики Россельхозбанка изучили спрос на забронированные россиянами агротуры на платформе Свое За городом. Выяснилось, что для городских жителей самыми желанными местами для новогоднего агропутешествия стали однодневные туры на ферму. Сменить на один день городскую среду на фермерское хозяйство мечтает каждый третий горожанин: 32% бронирований приходится именно на такие короткие туры. Обычный день, проведенный на ферме, включает в себя: рассказ о фермерском хозяйстве, знакомство и кормление животных, мастер-класс, чаепитие с баранками и деревенский обед, приготовленный из полезных и натуральных продуктов, выращенных на ферме.

Лидирующие позиции среди агротуров занимают «сказочные» и колоритные направления. 27% путешественников, то есть, каждый четвертый, хотят зимней сказки с «охотой» на северное сияние в Мурманской и Архангельской области, а также Карелии.

Третье место (22% бронирований) заняли путешествия по экзотическим хозяйствам - улиточным фермам, фермам крокодилов и фермам с альпаками. Сюда же относятся посещение зоопарка с лемурами, дикобразами, черепахами, страусами, питонами, лошадьми и другими животными.

Исследование проводилось на основе анализа данных покупок агротуров на платформе Свое За городом, на период предстоящих новогодних праздников (31 декабря 2022 года - 9 января 2023 года).

Партнерский материал.

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