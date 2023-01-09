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НовостиОбщество9 января 2023 5:37

В Кузбассе временно перекроют трассу из-за буровзрывных работ

Анастасия СЕРГЕЕВА

На 29-м километре дороги Кемерово - Яшкино - Тайга введут временные ограничения движения транспорта из-за буровзрывных работ, необходимых при строительстве обхода города Кемерово. Об этом предупредили в пресс-службе АПК.

Работы будут производиться завтра, 10 января. В период с 12.00 до 17.00 прозвучат пять взрывов. Каждый раз участок дороги будет перекрываться на время от 30 минут до одного часа. Между взрывами движение автомобилей будет разрешено.

Дорожные службы попросили кузбассовцев заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.