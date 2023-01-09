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НовостиОбщество9 января 2023 5:50

В Кузбассе будет реорганизована детская больница

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Киселевске будет реорганизована городская детская больница. Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель губернатора – председатель правительства Кузбасса Илья Середюк.

В документе сказано, что из состава государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Киселевская детская больница» будет выделен Киселевский врачебно-физкультурный диспансер - он войдет в состав Кузбасского клинического центра лечебной физкультуры и спортивной медицины», расположенного в Кемерове. При этом основные цели и виды деятельности медучреждения будут сохранены.