В праздничные дни в Кузбассе произошло 86 пожаров

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Во время новогодних каникул в регионе произошло 86 раз пожаров в жилых и нежилых домах. Об этом сообщили в МЧС Кузбасса.

Почти в половине случаев причиной ЧП стало нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, а также неправильное устройство и неисправность печного оборудования. 22% от общего числа пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнем, еще 21% - вследствие нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и его монтажа.

В МЧС призвали кузбассовцев не пренебрегать мерами пожарной безопасности.