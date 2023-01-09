В Кузбассе бывший директор получил условный срок за присвоение более 900 тысяч рублей

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе бывший директор государственного бюджетного учреждения признан виновным в присвоении средств. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

54-летний руководитель транспортного предприятия прикарманивал чужие средства в течение года - с января 2020-го по февраль 2021 года. Мужчина издавал приказы о стимулирующих выплатах, в которых специально завышал суммы нескольким сотрудникам. После чего он вносил изменения в реестр о зачислении, переводя разницу на свой счет. Всего бывший директор присвоил более 940 тысяч рублей.

В ходе следствия мужчина возместил ущерб в полном объеме.

Суд назначил бывшему директору один год шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.