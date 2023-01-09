В Кузбассе разработали передовую технологию очистки сточных вод

Фото: пресс-служба АПК

Новокузнецкие ученые разработали технологию очистки сточных вод. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Очистная установка разлагает стоки на ионы водорода и атомарный кислород. В результате вода приобретает электростатические свойства и растворенные в ней элементы - металлы, минералы, нефтепродукты, а также органические вещества - переходят в нерастворимые соединения, которые собирает специальный сорбент и задерживает система фильтров.

Разработка уже успешно прошла испытания в локомотивном депо в Топках, на разрезе в Гурьевском округе и бассейне «Запсибовец» в Новокузнецке. Оборудование также можно использовать для обработки центрального водоснабжения, бассейнов, прудов и скважин.

Сейчас кузбасские инженеры работают над усовершенствованием установок под конкретные задачи.