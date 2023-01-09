В Кемерове вернули домой потерявшегося шестилетнего мальчика

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове полицейские вернули домой шестилетнего мальчика, который вышел один из подъезда и заблудился на улице. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Одна из местных жительниц обнаружила мальчика в супермаркете. Ребенок плакал и ничего не мог о себе рассказать. Женщина позвонила в полицию.

Вскоре в дежурную часть обратилась и 34-летняя мать мальчика. Она рассказала, что собиралась с ребенком на прогулку. Сын вышел на улицу первым и, пока женщина выносила из квартиры санки, пропал.

Сотрудники полиции вернули ребенка матери. На женщину был составлен протокол по статье о неисполнении родительских обязанностей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ).

Также полицейские поблагодарили женщину, которая проявила бдительность и помогла ребенку вернуться домой.