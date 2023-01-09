Переход на газомоторное топливо сократит расходы в сегменте АПК на 100 млрд рублей в год

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

По оценкам Россельхозбанка, в ближайшей перспективе объем потребления газомоторного топлива, в том числе в АПК может увеличиться в 3,5 раза, что позволит сократить расходы сельхозтоваропроизводителей на топливо на 100 млрд рублей в год.

Среди основных потребителей топливно-энергетических ресурсов агропромышленный комплекс занимает одну из ведущих позиций. Основные виды, которые потребляет АПК сегодня - это дизельное топливо и бензин (ГСМ), электроэнергия, тепловая энергия и газ.

Потребность сельхозтоваропроизводителей в горюче-смазочных материалах для проведения полевых механизированных работ 2022 года составляет 4 678 тыс. тонн дизельного топлива, 688 тыс. тонн автобензина.

По прогнозам Россельхозбанка, в текущем году объемы потребления горюче-смазочных материалов в сельском хозяйстве сохранят стабильный характер с небольшим снижением доли использования дизельного топлива и бензина. Сокращение будет обусловлено, в том числе, использованием альтернативных видов топлива и развитием рынка газомоторного топлива.

Планируется, что к 2030 году доля газомоторного топлива в структуре потребления энергоресурсов для сельскохозяйственной техники вырастет до 7%. Стимулировать переход на газомоторное топливо в АПК будет развитие газозаправочной инфраструктуры, интенсификация сельского хозяйства и развитие сельских территорий, а также меры поддержки отрасли.

Переход на использование газомоторного топлива поможет предприятиям не только повысить экологическое благополучие сельских территорий для развития производства экопродукции и агротуризма, но и позволит более чем вдвое снизить издержки компаний агрокомплекса на топливо.

Партнерский материал.

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